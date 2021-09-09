Bakan Gül: "Parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin 2022 yılında tüm noterlerde hayata geçirilmesini planlıyoruz"

Bakan Gül: "Parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin 2022 yılında tüm noterlerde hayata geçirilmesini planlıyoruz" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemini 2022 yılında tüm noterlerde hayata geçirilmesini planlıyoruz" dedi.

Bakan Gül: "Parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin 2022 yılında tüm noterlerde hayata geçirilmesini planlıyoruz"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemini 2022 yılında tüm noterlerde hayata geçirilmesini planlıyoruz" dedi.

Bakan Gül, Ankara 74. Noter'de gerçekleştirilen parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin tanıtımına katıldı. Gül, noter tarafından sistemin uygulanmasını inceledi ve sistemin getirdiği kolaylıkları anlattı.

Noterlerde parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi Ankara'da 6 noterde uygulanmaya başladı. 2022 yılı içerisinde Türkiye genelindeki tüm noterlerde uygulanması planlanan sistemle birlikte sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Bu uygulama haksızlığa son vermek adına hayata geçiyor"

Uygulamada parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin saniyeler içinde gerçekleştirildiğini söyleyen Gül, "Noterlik hizmetleriyle ilgi çok önemli bir hizmetin pilot uygulamasına şahit olduk. Noterlik hizmetleri bildiğiniz gibi vatandaşlarımız için güvenli bir sistemi tanıtıyor. Güvenli bir sistem anlamına geliyor. Hem hukuki anlamda hem mali anlamda vatandaşlarımızın mağdur olmasının önüne geçeme için kurulan bir müessese noterlik. Özellikle vatandaşlarımız bazı işlemlerde mağduriyetlere maruz kalabiliyor. Kötü niyetli bazı kişilerin işlemleri uygulamalarında vatandaşlarımızın mali olarak ya da hukuki olarak bir takım sorunlar yaşadığını şahit ediyoruz. Özellikle tüm bu uygulamada bir haksızlığa son vermek adına çok önemli bir uygulama bugün hayata geçiyor. Az önce noter hanım da bizlere gösterdi. Artık yeni kimlik kartlarımızla çip uygulaması var biliyorsunuz. Burada parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi uygulamasını başlatıyoruz pilot olarak, saniyeler sürüyor, kimlik kartını getiriyor vatandaş. Bu kimlik kartını normal zamanda bir başkasına aldığı ya da resimle farklı bir takım usule aykırı işler yaparak bir şekilde insan unsuru olan noterlikte işlem yapıp mali anlamda hukuki ticari anlamda bir başka vatandaşımıza zarar verebiliyor. Ama burada işlemi kimse parmak iziyle doğrulayarak, sistem bu anlamda güvenli bir işlemi tesis ediyor. Böylece pilot uygulama olarak başlayan bu uygulamayı 2022 yılında tüm noterliklerde hayta geçmesini bizler de bekliyoruz. Tüm bu uygulamalarla güvenli, hızlı bir işlem süreci yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl başlayan güvenli ödeme uygulamasıyla noter güvenliğinde ödemeler yapılıyor"

Güvenli ödeme uygulamasıyla işlem yapan her iki tarafından güvenli bir şekilde parasını aldığını vurgulayan Gül, "Bildiğiniz gibi daha önce de yine noterliklerde güvenli işlemle alakalı adımlar atılmıştı. Noterde işlem yapıyor, parasını aldım diye yazıyor dışarı çıkıyor 'ne parası kardeşim', işlem yaptıktan sonra arabasını ya da başka yapmış olduğu tasarrufta bir takım bazı istisna da olsa kötüye kullananlar olabiliyordu. ya da parasını almama işlem yaptığı halde. Geçtiğimiz yıl başlayan güvenli ödeme uygulamasıyla da işlem yapıldıktan sonra noter güvenliğinde bu ödemeler de yapılıyor. Hem işlemi yapan hem diğer taraf güvenli bir şekilde parasını alıyor diğeri de işleminin sonucunu yerine getiriyor. Tüm bu aşamaları daha da arttırarak noterlik sistemini güçlendirmek istiyoruz. Noterlik işlemleri ne kadar güçlü ve güvenli olursa mahkemeye giden ihtilaflar daha azalır. Daha güvenli işlemler burada yapıldıkça kesin bir ispat olduğu için mahkemelere gidiyor. 'Bana ait değildi ben noterden o işlemi yapmamıştım benim imzam değil' gibi bir takım meseleler, ayrıca vatandaşımızı da yargıyı da bu anlamda iş yükü oluşturuyor. Daha önemlisi vatandaşımızı mağdur ediyor hak kayıplarına neden oluyordu. Bugün çok sevindirici bir gelişmeyle bunu başlaması çok değerli. Tüm alanlarda hafta sonu noterlik gibi E-randevu'yla noterde işlemlerin yapılması gibi hizmetlerimiz devam edecek ve notere gelmeden yapılacak işlemlerin sayısını da arttırmayı düşünüyoruz. Bu uygulamanın da hayırlı olmasını diliyorum tüm noterlerimize" diye konuştu.

'Ankara'da 6 noterde başlayan uygulamanın tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması planlanıyor'

Vatandaşların noterliklere işlem yapmak üzere müracaatlarında sahteciliği önlemek amacıyla, yeni düzenlenen T.C. kimlik kartlarındaki çiplerde mevcut bulunan parmak izlerinin, noterliklere kurulacak kimlik doğrulama cihazına (kart okuyucu) takılıp parmak izinin okutulmasını müteakip elektronik kimlik doğrulama sistemi üzerinden kimlik doğrulaması yapılması sağlanıyor. Uygulama, Ankara'da 7., 12., 43., 61., 71. ve 74. noterlerde başlatılmış ve Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanmakta. Projenin tanımlanan iş maddelerinden gereksinim belirleme, ürün inceleme, kavramsal uygulama maddeleri tamamlanırken, pilot uygulama iş maddesi üzerinde çalışmalar devam etmekte. Pilot çalışmada elde edilen bulguların da değerlendirileceği KEC/ EKDS hizmet teminine yönelik şartname hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı