Bakan Dönmez, Elektrik Koordinasyon Merkezinden Bilgi Aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintilerine anında müdahale için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü binasında kurulan elektrik koordinasyon merkezinden Türkiye genelindeki enerji akışının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Koordinasyon merkezine video konferansla bağlanarak bilgi alan Dönmez, seçimlerin adeta bir bayram havasında geçtiğini, enerji güvenliği ve sürekliliğini etkileyecek herhangi bir problem olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Dönmez, oy sayım işlemlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Alınan tedbirler gösteriyor ki bir aksaklık yaşanmayacak." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada zaman zaman dezenformasyon olabildiğinin altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

"Bir kez daha seslenmek istiyorum. Bakanlığımızdan herhangi bir resmi açıklama duyana kadar vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemelerini hassasiyetle istirham ediyorum. Ekiplerimizi gece boyunca zaman zaman arayıp kontrol etmeye devam edeceğim. Çalışan 20 binden fazla personelimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ekiplerimize Allah kolaylık versin."

Bakan Dönmez, Başkent EDAŞ, ADM EDAŞ, Fırat EDAŞ, Aras EDAŞ, İstanbul Anadolu AYEDAŞ, İstanbul Avrupa BEDAŞ ve İzmir GDZ EDAŞ olmak üzere 7 dağıtım şirketinin genel müdürleriyle görüşerek, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Koordinasyon merkezinin başında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan da 10 yük tevzi ve 22 bölge müdürlüğü olmak üzere 32 ayrı nokta ile bağlantı gerçekleştirdi.

Şu ana kadar kendilerine intikal eden herhangi bir arıza olmadığını belirten Tancan, çalışmaların sabaha kadar dikkatli bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA