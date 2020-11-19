Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.