Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

19.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:39

Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde Afganistan Barış Süreci'ne ilişkin gelişmeler ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti (2)
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti (2)
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Fatih Artman Aydemir Akbaş
Spor Mert Günok Ozan Tufan Samet Aybaba Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Uefa Kaza Milli Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 13:46:14. #1.15#
title