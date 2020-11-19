Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
19.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:39
Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde Afganistan Barış Süreci'ne ilişkin gelişmeler ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK