Bakan Albayrak: "Türkiye ekonomik olarak, siyasi olarak her geçen gün daha da güçleniyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.
31.10.2019 12:47
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. (6)
Kaynak: AA
VİDEO: Bakan Albayrak: "Türkiye ekonomik olarak, siyasi olarak her geçen gün daha da güçleniyor"