Bakan Albayrak'tan Gaün Kütüphanesi'ne Ödenek Sözü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Üniversitesinde öğrencilerle gerçekleştirdiği Türkiye'nin 2023 Projeksiyonu Paneli'nde çeşitli konulara ilişkin görüşlerini paylaştı. Albayrak, bir öğrencinin kütüphane için ödenek talebini de, "İlk defa bir üniversitede öğrenciler okumak için kütüphane istiyor. Bu beni çok mutlu etti. Gerekeni yapacağım" dedi.

GAÜN Mavera Kongre Sanat Merkezi'nde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesinin 4 bin 200'ü dünyanın 107 ülkesinden olmak üzere 54 bin öğrencili büyük bir aile olduğunu belirtti. GAÜN'ün patent ve tescili kendisine ait olan İntörn Mühendislik Uygulaması, Toplumsal Duyarlılık Projeleri'nin diğer üniversitelere örnek olduğunu belirten Gür, "Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulumuz, sanayide kurulan ilk meslek yüksek okuludur. Cerablus Meslek Yüksekokulumuz ile Türkiye'nin yurt dışında bölüm açan ilk üniversitesi olma unvanını elimizde bulunduruyoruz. Aynı zamanda İngilizce, Türkçe, Arapça eğitim veren Türkiye'nin tek üniversitesiyiz. Biz sadece bilgi üretmiyoruz. Aynı zamanda bilim insanlarımızın, geleceğimizin nesli olan çocuklarımızın etik sınırlar içerisinde, ahlaki değerlere bağlı, inançlı, manevi değerleri özümsemiş gençleri topluma kazandırma hedefine hizmet ediyoruz. O yüzden sizin gibi kariyerinin zirvesine gelmiş Sayın Bakanlarımızla öğrencilerimizi buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye emin ellerde"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşmasında Türkiye'nin geçmişte birileri tarafından emir alan ve yönetilen ülke haline getirildiğini belirterek, "Türkiye artık yön verilen değil, tüm dünyaya yön veren, ekonomide kendi ayakları üzerinde duran, yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur" dedi. Bakan Gül, öğrencilere seslenirken de, "Sizler artık şunu düşünmelisiniz, 'Gaziantep Üniversitesinden mezun olup üreten, ülkeye değer katan, ülkeyi yönetecek, ülkeyi daha ileriye taşıyan bir birey olmak için neler yapmalıyım'. Sizlerden tek isteğimiz bu. Devlet ve hükumet olarak sizlere, üniversitelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Büyük fotoğrafı görerek Türkiye'nin emin ellerde olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.

GAÜN kütüphanesi'ne ödenek sözü verdi

Türkiye'nin 2023 Projeksiyonları konulu söyleşisinde öğrencilerden gelen soruları cevaplandıran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı 3. Sınıf öğrencisi Yağmur Ocak'ın "Üniversitemizin öğrenci sayısı giderek artıyor. Kütüphanemiz yetersiz. Rektörümüz projesini hazırlatmış ama kütüphanemizin tasarruf tedbirleri nedeniyle yapımının gecikeceğini öğrendik. Burada sizden kütüphane için gerekli kaynağın aktarılması sözünü vermenizi rica ediyoruz" şeklindeki isteği karşısında, "İlk defa bir üniversitede öğrenciler, 'Okumak için kütüphane istiyoruz' talebinde bulunuyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Eğer isteğiniz işin parasal boyutuysa tamam, onu hallederiz" dedi. Bu cevap üzerine salondaki öğrenciler, Bakan Albayrak'ı uzun süre alkışladı.

"En önemli kuşak sizlersiniz"

Bakan Albayrak, bir başka soruya verdiği cevapta son yüzyılın en hayati, en kritik kuşağının günümüz kuşağı olduğunu belirterek, "Niye biliyor musunuz, 500 yıllık ekosistemde dünyadaki ekonomi, ticaret ve siyasi güç dengesinin değiştiğine şahit olduğumuz günlerden, yıllardan geçtiğimiz böyle bir dönemde bir toplumun, ülkenin dinamosu, motoru, aksiyonu, sürükleyici gücü olan her türlü komisyonel sürece etki eden kuşak olarak sizsiniz" dedi. Bakan Berat Albayrak, öğrencilerin bu resmi görmek, doğru okumak kendini iyi yetiştirmek zorunda olduğunu belirtirken, "Toplumsal değişimi küresel ekosistemin değişiminde ülkesine, ailesine değerleri olacak ahlaki, örf, bunları olacak sahip çıkan yerli ve milli duruş ölçüsünde çok müthiş bir sorumluluk ve yükü omuzunda taşıyan bir gençliğin unsurları olduğunuzu unutmamalısınız" uyarısında bulundu.

"GAÜN'ü inceleyin, gerçekleri görürsünüz"

Bakan Albayrak, bir başka öğrencinin AR-GE çalışmaları için ayrılan ödeneklerin artırılması gerektiği yönündeki öneri ve sorusu üzerine ise Türkiye'nin son yıllarda AR-GE'ye yönelik önemli ölçüde kaynak aktarımı yaptığını ifade etti. Gaziantep Üniversitesini örnek gösteren Albayrak, "Bakın, Gaziantep Üniversitesi, ODTÜ üzerinden 70'lerden bugünlere geldi. ODTÜ'den ayrılarak, bölgenin etkin, alanında da en iyi üniversitelerinden birisi oldu. En önemlisi Gaziantep; bölge coğrafyasının en önemli sanayi, istihdam, tarihsel anlamda da en zengin şehridir. ve bu şehrin, bölgenin en köklü üniversitesinde okuyan gençlik olarak sizler devlet olarak önünün açmaya çalıştığımız AR-GE kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalısınız. Türkiye'yi bir noktaya taşıyacaksak, çok yoğun bir fırsat penceresi var, daha da fazlası olacak bu fırsatları kullanmak zorundayız. Türkiye 16 senede buralara geldi. Vicdanı olan herkes Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. Sizler de bu büyük fotoğrafın bir aktörü olarak üzerinize düşeni yapacaksınız" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmacı olduğu panele, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel iş dünyasının temsilcileri, Gaziantep ve çevre illerden üniversite rektörleri, bürokratlar, akademisyen ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP