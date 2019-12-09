Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

09.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:54
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı , Federasyonu Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekat Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA
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