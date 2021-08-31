Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi

Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi olarak göreve başlayacak olan Khaled Youssef Al-Jalahma, başkent Tel Aviv'e geldi.

İlişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi olarak göreve başlayacak olan Khaled Youssef Al-Jalahma, başkent Tel Aviv'e geldi.

İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi olarak göreve başlayacak olan Khaled Youssef Al-Jalahma, başkent Tel Aviv'e geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Başkanı Gail Haskell tarafından karşılanan Al-Jalahma, Mısır, Ürdün ve BAE büyükelçilerinin ardından Tel Aviv'deki dördüncü Arap büyükelçi oldu.

Al-Jalahma daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Bahreyn Krallığı'nın İsrail'deki ilk büyükelçisi olarak görevime başlamak için Tel Aviv'e geleceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın tüm ülkelerle barış içinde bir arada yaşama vizyonunun gerçekleşmesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum" demişti.

Bahreyn, geçtiğimiz mart ayında Al-Jalahma'nın Tel Aviv'e ilk büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu. Bahreyn ile İsrail arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşma imzalanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi
Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi
Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi
Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi
Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi
Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Derya Baykal Seren Serengil
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bahreyn'in ilk İsrail Büyükelçisi Tel Aviv'e geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 20:01:36. #1.15#

title