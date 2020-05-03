Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı

Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi Bahçelievler'de 17 yaşındaki kızın maganda kurşunun kurban gitmesine ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı

17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de 17 yaşındaki kızın maganda kurşunun kurban gitmesine ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre aralarında husumet bulunan iki grubun üyeleri sokak üzerinde karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında kavga çıkan gruptaki kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Bu sırada evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Rama Korbalı vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler kayıplara karışırken Bahçelievler Asayiş Büro'ya bağlı ekipler sokak ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi. Ekipler daha sonra şahısların saklandıkları Esenyurt ve Bahçelievler'de bulunan iki ayrı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 14 kişi yakalandı. Yakalan şahıslar alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Öte yandan şahıslar karakoldan çıkarılırken basın mensuplarının neden öldürdünüz sorusuna biz öldürmedik diye yanıt verdi.

Kaynak: İHA