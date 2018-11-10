İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 1'i Polis 3 Yaralı
İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ve 1 polis memuru tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.
PANİKLEYEN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ
Olay, saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahmut Bey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İki grubun birbirine girdiğini görerek panikleyen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Gelen ihbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Silahlı kavgaya müdahale eden bir polis memuru gruplardan açılan ateşle yaralandı.
1 POLİS MEMURU YARALANDI
Kavgada yaralanan 2 kişi ve yaralı polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 tane silah ele geçirildi. Öte yandan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.
-
Buladar esnek kanunlarla daha çok duyar okuruz bu gerizekalilarin haberleriniCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kimsede suç yok şimdiki nesil tambiroçsürüsüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bu ülkede ruhsatsız silah kullanma ve temin etme yasası cezası çok ağır olmalı birde parası pulu var diye her kişiye silah ruhsatı verilmemeliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bu ve bunun gibi eşkıyalar terörist muamelesi yapılıp diğerlerinin de ibret alması için ateş açılıp etkisiz hale getirilmeleri lazım.kendilerini devletden güçlü sanan eşkıyalarla korku salmak gerekir.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
TEKSAS İŞTANBULCevap Yaz 2 Yayından Kaldır