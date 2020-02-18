Bahçeli: MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır

18.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un partiden istifasına ilişkin, "MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin olduğu ve kendisinin daha önce MHP'ye herkesin kapısının açık olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır. Bunu her defasında söylüyoruz ve milletimizle kucaklaşmak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA