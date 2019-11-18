Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı
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Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

18.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:27
Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tiyatronun usta isimlerinden Yıldız Kenter'in vefatı sebebiyle paylaştığı mesajda, "Türk Tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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