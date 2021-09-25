Bahattin Sofuoğlu kimdir? Bahattin Sofuoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Bahattin Sofuoğlu biyografisi!

Türk motosiklet yarışçısı. Sinan ve Kenan Sofuoğlu'nun ağabeyidir. Peki, Bahattin Sofuoğlu kimdir? Bahattin Sofuoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Bahattin Sofuoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BAHATTİN SOFUOĞLU KİMDİR?

Bahattin Sofuoğlu, (d. 1978, Adapazarı - ö. 25 Ekim 2002), Türk motosiklet yarışçısı. Sinan ve Kenan Sofuoğlu'nun ağabeyidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bir motosiklet dükkanı sahibinin çocuğu olan Bahattin Sofuoğlu, motosiklet kariyerine 1997'de 19 yaşında motosiklet drag yarışlarına katılarak başlamıştır. Başarılı motosiklet yarışçıları olan Sinan Sofuoğlu ve Kenan Sofuoğlu'nun abisidir. 17 Ağustos Gölcük depreminde Adapazarı'nda bulunan evleri yıkılmış göçük altında kalmıştır. Oturdukları apartmanlarında 15 kişi yaşamını yitirmiş, Sofuoğlu ise kardeşleriyle beraber göçük altından sağ çıkmayı başarmıştır. 1999, 2000 ve 2001 yıllarında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı şampiyonu oldu. 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası'nda ilk üç sırayı yine kardeşleri Sinan Sofuoğlu ve Kenan Sofuoğlu ile paylaşarak üçüncü oldu. 2002 yılında maddi durumlarının yetersizliği, sponsor bulmakta güçlük çekmeleri nedeni ile kardeşi Kenan'ın Avrupa'daki yarışlara katılmasına karar vererek yarışlara katılmamıştır. Bahattin Sofuoğlu, 25 Ekim 2002 günü kendi dükkânlarının önündeki caddeden yaya olarak karşıdan karşıya geçerken çarpan bir araba nedeni ile ölmüştür. Kenan Sofuoğlu, yarıştığı uluslararası şampiyonalarda abisi Bahattin Sofuoğlu'nun ismini kaskında taşımaktadır.

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