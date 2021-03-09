MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
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MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva

09.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:04

'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuvaMUŞ'a, 'ilkbaharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler erken geldi.

'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva

MUŞ'a, 'ilkbaharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler erken geldi. Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam, Alazlı ve merkeze bağlı Muratgören köylerinde leylekler, karlı araziye rağmen yuvalarına yerleşti.

Kış mevsimini geçirmek için sıcak bölgelere giden leylekler, havaların ısınmasıyla Muş'a geldi. Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam, Alazlı ve merkeze bağlı Muratgören köylerinde leyleklerin beyaz örtüye rağmen yuva yapması, bölge halkını şaşırttı. Zaman zaman uçarak, çevreyi dolaşan leylekler, bitki örtüsünün karla kaplı ve havaların soğuk olması nedeniyle zorlandığı gözlendi.

Aşağıüçdam sakinlerinden Alican Boz, leyleklerin burada yaptığı yuvada 35 günlük kuluçka dönemi geçirdikten sonra sonbaharda tekrar yola çıkıp, sıcak bölgelere göç edeceklerini belirtti. Boz, "Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak leylekleri gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz. Köyümüzün simgesi haline gelen ve sonbaharda sıcak bölgelere giden leylekler, mart ayının başında köyümüze geliyor; ancak bu yıl erken geldiği için kar engeline takıldılar" dedi.

Erdal Akdemir ise "Leylekler bu yıl geçen yıllara göre daha erken geldi. Köyümüze gelmesiyle birlikte baharın geldiğini anlıyoruz. Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak hepimiz leyleklerin köyümüze yeniden geldiklerini gördüğümüz zaman çok daha mutlu oluyoruz. Ev ve elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarına karışmıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI

-Leylek yuvalarından detay

-Leylek uçmalarından detay

-Alican Boz - röp

-Erol Akdemir - röp

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)

MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva
MUŞ 'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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