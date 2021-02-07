Bağlar Belediyesinden sosyal yardım faaliyeti
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Bağlar Belediyesinden sosyal yardım faaliyeti

07.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:36
Bağlar Belediyesinden sosyal yardım faaliyeti

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi sosyal desteğe muhtaç ailelere yardımları sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi sosyal desteğe muhtaç ailelere yardımları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eşi ile tutuklu bulunan C.S'nin mektupla yardım talebi üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çiftin 4 çocuğunu ziyaret etti.

Çocuklara gıda ve sosyal yardım desteği sağlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Beyoğlu, uzaktan eğitimden yararlanmaları için tablet hediye etti.

4 kardeş yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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