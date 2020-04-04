Bağlar Belediyesinden koronavirüs tedbirleri
Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıttı.
04.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:42
Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıttı.
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katılımıyla semt pazarında koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınacak tedbirler konusunda esnaf bilgilendirildi, maske, eldiven dağıtıldı.
Önlemler kapsamında zorunlu kılınan sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini aktaran Beyoğlu, "İlan edilen bu kurallar hepimizin sağlığı içindir. Lütfen bunlara titizlikle riayet edelim." uyarısında bulundu.
Kaynak: AA