Son dakika haberi... 'BAĞCILAR'DA SU SATAN ÇOCUK' VİDEOSU KURGU ÇIKAN VE DURUŞMAYA KATILMAYAN YOUTUBER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

20 doları bir gecede 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı

Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? Turizmci can atıyor ama karşı çıkan birileri var

Son dakika haberler: BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21), davanın ilk duruşmasına katılmadığından savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21), davanın ilk duruşmasına katılmadığından savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı müvekkilinin yurt dışında faaliyet gösteren bir youtuber olmasından ve yurt dışındaki çekimlerini yapabilmesi için adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müştekilerin zorla celplerine, yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanık Fariz'in savunmasının alınması daha sonra serbest bırakılması amacıyla hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur M.B.K.'nin ailesi olan müştekilerin esnaf oldukları, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları mağdurun videoda belirtildiği şekilde sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı belirtildi. Şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in mağdur çocuğun annesi Semra K.'nin yanına gelerek oğlunu video çekiminde kullanmak istediğini söylediği, Semra K.'nin de oğlunun bu şekilde mağdur çocuk kimliği altında kullanılacağını bilmediği, oğlunun sosyal mercilerde yayınlanan videolara düşkün olması ve kendisinin de oyuncu olmak istediğini bildiğinden iyi niyetli bir şekilde izin verdiği anlatıldı. Annenin daha sonra videoyu izlediğinde oğlunun küçük düşürüldüğünü gördüğünü, olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve toplum içerisinde aile olarak rencide olduklarını beyan ettiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede Bakhshaliyev'in Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu alenen işlediği belirtilerek, şüphelinin toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle, toplumsal infial oluşturmak kastıyla hareket etmek suretiyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı