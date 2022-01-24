Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine çarptı

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Bağcılar'da karla kaplı yolda kayan 10 araç bir birine çarptı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bağcılar'da gece karla kaplı yolda araçlar bir anda kaymaya başladı. Kayan 10 araç birbirine çarparken yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)