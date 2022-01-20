Bağcılar'da iş yerinden sadaka kutusu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bağcılar'da iş yerinden sadaka kutusu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da iş yerinden sadaka kutusu çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, SMA hastası bebek için bir iş yerine konulan sadaka kutusunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, SMA hastası bebek için bir iş yerine konulan sadaka kutusunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede çeşitli tarihlerde farklı iş yerlerinden sadaka kutusu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.D. olduğunu belirledi.

SMA hastası bebek için bir iş yerine konulan sadaka kutusunu da çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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