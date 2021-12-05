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Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Sabah saatlerinde binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

Son dakika haber | Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama yaşandı

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