Bağcılar'da 32 Hafız İcazet Aldı

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Öldürmeyi cihat zanneden, katletmeyi davet ve hilafet zanneden, İslam'dan nasibi olmayan zalimler bugün Müslümanların başının belası olmuştur." dedi.



Yılmaz, Güneşli Merkez Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet merasimindeki konuşmasında, bu güzelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.



Geleceğe ümitle bakmanın yolunun gençlere hedefler göstermekten geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Onlara sahip çıkmalı, bilginin kaynağını göstermeliyiz. Hayatın en güzel örneğini göstermeliyiz. Şüphesiz bilginin pek çok kaynağı var. Bilginin kaynaklarından birisi de tecrübedir." diye konuştu.



Yılmaz, hayata ışık tutan asıl bilginin kaynağının vahiy olduğuna dikkati çekerek, bütün bilgilere Kur'an'a uygunluğu ölçüsünde tabi olduklarını söyledi.



Doğruyu ve güzeli gösteren Kur'an-ı Kerim'in Rabbin bir armağanı olduğunu, İslam'ın ve Kur'an'ın insana merhameti kuşanmayı öğrettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bugün, İslam adına ortaya çıkanlar, İslam'ı kullanarak Müslümanların başlarını önlerine eğenler, Kur'an'ın öğrettiği merhametten nasip almayanlardır. Öldürmeyi cihat zanneden, katletmeyi davet ve hilafet zanneden, İslam'dan nasibi olmayan zalimler bugün Müslümanların başını belası olmuştur."



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ise Kur'an-ı Kerim'in çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde olunduğunu belirterek, "Onun rahmet iklimine yoğun şekilde ihtiyacımız var. Hafızlarımızın okuduğu bu Kur'an-ı Kerim'ler hasta gönüllerimize şifa, dertlilere deva, sıkıntıları olan kardeşlerimize kurtuluş vesilesidir. Müslümanların bütün mukaddes değerlerine sahip çıkmasına vesile olmasını diliyorum. Kur'an-ı Kerim bu topraklara ulaştığımız ve Anadolu'yu vatan edindiğimizden beri bu milletin baş tacı, yolunu aydınlatan kandil olmuştur. Bugünü Kur'an-ı Kerim'i satırlardan sadırlara, Mushaf'tan mümin gönüllere aktaran hafız kardeşlerimizin bu anına tanıklık ediyoruz. Bu hayırlı hizmette emeği geçenlere, yavrularını bize emanet eden anne ve babalara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından 100 yaşını geçkin Reis'ül Kurra Ahmet Arslanlar, 32 hafızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi.



Arslanlar'ın yaklaşık 15 dakika süren duasının ardından hafızlara icazetleri verildi.



Bağcılar Müftüsü Musa Uzun'un da selamlama konuşması yaptığı törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan tebrik telgrafı gönderdi.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, icazetlerini alan hafızlara altın hediye etti. Hafızlara ayrıca saat ve kitap setleri verildi.



Törende ayrıca Çengelköy Yıldırım Beyazıt Camisi İmam Hatibi Şeyh'ul Kurra Mustafa Demirkan ile Fatih Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.