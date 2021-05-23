Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN NEDENİ ALACAK MESELESİ ÇIKTI

Son dakika haber: BAĞCILAR'da kayınpeder ile damat arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın alacak meselesinden çıktığı öğrenildi.

BAĞCILAR'da kayınpeder ile damat arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın alacak meselesinden çıktığı öğrenildi. Saldırının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, şüphelilerin olay yerine geliş anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 19 Mayıs akşamı, Kirazlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Hacı B. (54), damadı Yusuf D.(28) ile alacak verecek meselesinde anlaşmazlığa düştü. İkili konuyu konuşmak üzere buluşmaya karar verdi. İki aile bir araya geldi. Ancak damat Yusuf D., yerine amcası Recep Dişkaya ile kuzeni Yunus Dişkaya'yı gönderdi. Tarafların tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut B.(23) yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açtı. Recep Dişkaya, oğlu Yunus Dişkaya ve olay yerinden tesadüfen geçen Şenay B.(42), vuruldu. Şüpheliler kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Recep Dişkaya, hayatını kaybetti. Yunus Dişkaya ve Şenay B. ise tedaviye alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis kısa sürede kayınpeder Hacı B. ile Mahmut B., Mustafa B., M.B., A.B., Z.B. ve İ.B.?yi kaldıkları adreste yakalayarak, gözaltına aldı. 22 Mayıs günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı B., Mustafa B. ve Mahmut B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin otomobil ile olay yerine gelmeleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı