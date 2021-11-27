Bağcılar Belediyesinin "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma" projesi ödüllendirildi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma" projesi, "Sustainable Business Awards 2021 (Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021)" kapsamında ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yapan, ortak geleceğe sahip çıkan iş modelleri ve projelerini vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla sekizincisi düzenlenen ödüller sahiplerini buldu.

On beş kategoride finale kalan projeler arasından Bağcılar Belediyesinin "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma" projesi "Atık Yönetimi" kategorisinde ödül kazandı.

Daha iyi gelecek için birçok projenin yer aldığı iş ödülleri töreni, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Törene canlı bağlantıyla katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sürdürülebilir çevre ve geri dönüşümle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamu kurumları ile tüm sivil toplum kuruluşlarıyla geri dönüşüm tesislerinde güzel çalışmalar ortaya koyduklarını belirtti.

Çağırıcı, yeni bir tesisi daha hizmete sunarak bunu daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını kaydetti.

Bağcılar Belediyesi, ambalaj atıklarının, atık pillerin, bitkisel atık yağların, giysi atıklarının ve ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümüne yönelik hizmet veriyor.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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