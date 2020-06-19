Bafra'da asfalt atağı Bafra Belediyesi, ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bafra Belediyesi, ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına şehrin muhtelif noktalarında asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bafra Belediyesi önümüzdeki süreç içerisinde şehir merkezinde 20 bin ton sıcak asfalt kaplaması,15 bin metrekare kaldırım çalışması, kırsal mahallelerde ise 70 kilometre sathi kaplama,150 kilometre serme sıkıştırma,3 kilometre beton yol çalışması gerçekleştirmeyi planlıyor.

Söz konusu çalışmaların bir kısmı tamamlanmış olmakla birlikte, belirlenen program dahilindeki çalışmalar ise yoğun şekilde devam ediyor. Bafra Belediyesi, asfalt atağı kapsamında Kemalpaşa Mahallesi, Mevlana, Çilhane, Emirefendi, Altınyaprak, Fatih, İsmetpaşa ve İshaklı Mahallelerinin çeşitli sokaklarında çalışmalar gerçekleştirirken Alaçam caddesindeki orta refüj çalışmaları bitme aşamasına geldi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçemiz büyüyüp geliştikçe artan nüfusla birlikte hizmet alanımız da genişliyor. Yaptığımız tüm çalışmalar ilçemizin geleceğine yönelik olarak hayata geçiriliyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel ve daha yaşanabilir bir Bafra bırakmanın gayreti ile yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2020 yılı asfalt atağımız da aralıksız devam ediyor. Şehir merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde belirlediğimiz program dahilinde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA