Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği
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Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği

25.11.2020 23:06 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:57

Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği Samsun'un Bafra ilçesinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen ölçüme mahalleli izin vermedi.

Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen ölçüme mahalleli izin vermedi.

Samsun Bafra ilçesi Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde arazi toplulaştırma gerginliği yaşandı. Devlet tarafından yapılan arazi toplulaştırma çalışmasına karşı çıkan mahalle sakinleri yolu kapattı. Ölçüm yapan görevlileri de durdurarak çalışmaları istemediklerini dile getirdi.

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İhbar üzerine jandarma ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler fiziksel mesafe uyarıları gerçekleştirdi. Bir süre ekiplerle görüşen mahalleli eylemi olaysız biçimde sonlandırdı.

Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği
Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği
Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği
Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği
Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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