Bafra Belediyesi meclis toplantısı
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Bafra Belediyesi meclis toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bafra Belediyesi meclis toplantısı

Bafra Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında meclis başkanvekilleri ile komisyon üyeleri ve encümen üyeleri belli oldu.

Bafra Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında meclis başkanvekilleri ile komisyon üyeleri ve encümen üyeleri belli oldu.

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda gerçekleştirilen seçimler sonucunda: Meclisi Katipleri: Asıl Cemil Musaoğlu, Yasin Türken, yedek Nazlı Sezgin, Erhan Özkan oldu. Meclis 1. Başkanvekili Eyüp Sabri Şahin, Meclis 2. Başkanvekili Naci sürmeli oldu. Erhan Özkan, Bünyamin Kurt ve Naci Sürmeli belediye encümen üyesi seçildi. Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu Ali Oğuz, Nazife Soruklu, Özden Yiğit, İmar Komisyonu Soner Taş, Hasan Yavuz Ataseven, Hakan Aytünür, Tarife Komisyonu Mustafa Özkök, Şaban Deniz, İbrahim Ak ve Hukuk Komisyonu da Metin Şişman, Nazlı Sezgin ve Kübra Ülkü Can'dan oluştu. - SAMSUN

Bafra Belediyesi meclis toplantısı
Bafra Belediyesi meclis toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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