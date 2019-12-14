Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü
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Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

14.12.2019 01:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:37

'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yamanlar köyünde Ömer Ç. (48) ile oğlu Rıza Ç. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç, av tüfeği ile oğluna ateş etti. Rıza Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Olay esnasında alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü
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