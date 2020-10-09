Azerbaycan ordusu, Ermenistan'dan fırlatılan füzeyi imha ettiğini duyurdu
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'dan fırlatılan füzeyi imha ettiğini duyurdu

09.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:24
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'dan fırlatılan füzeyi imha ettiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan bir füzenin imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan bir füzenin imha edildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Mingaçevir yönüne atılan balistik füzenin Azerbaycan füze savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve 20 kilometreden fazla bir yükseklikte imha edildiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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