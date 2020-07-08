Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TBMM Başkanı Şentop'u kutladı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Gafarova, Şentop'u telefonla arayarak kutladığını ve başarılar dilediğini bildirdi.

Gafarova, mevkidaşıyla iki kardeş ülkenin yasama organları arasındaki ilişkilerin bundan sonra daha da geliştirilmesi için yorulmadan çalışma niyetlerini ve kararlılıklarını tekrar teyit ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA