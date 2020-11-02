Azerbaycan'da, Ermenistan tarafından atılmış patlamamış fosfor mermisi bulundu
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Azerbaycan'da, Ermenistan tarafından atılmış patlamamış fosfor mermisi bulundu

02.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:56
Azerbaycan'da, Ermenistan tarafından atılmış patlamamış fosfor mermisi bulundu

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine attığı fosfor mermisi, patlamamış halde Arazilerinin Mayınlarından Temizlenmesi Milli Acenteliği (ANAMA) tarafından bulunarak etkisiz hale getirildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine attığı fosfor mermisi, patlamamış halde Arazilerinin Mayınlarından Temizlenmesi Milli Acenteliği (ANAMA) tarafından bulunarak etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine atılan fosfor mermisinin ANAMA tarafından bulunarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hacıyev, sosyal medya paylaşımında, "Ermenistan, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine fosfor mermisi attı. Patlamayan mermi, ANAMA uzmanları tarafından tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Ermenistan fosfor kullanarak Şuşa ormanlarında insansız hava araçlarının kameralarını beyaz dumanla kapatmak için ateş yaktı" dedi.

YASAKLANAN FOSFOR MERMİSİ

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.


Azerbaycan'da, Ermenistan tarafından atılmış patlamamış fosfor mermisi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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