Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den Ülkü Ocakları'nın Şuşa'da yapmayı planladığı okulla ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den Ülkü Ocakları'nın Şuşa'da yapmayı planladığı okulla ilgili açıklama Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den Ülkü Ocakları'nın Şuşa'da yapmayı planladığı okulla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyacak Şuşa Sanat Okulunun inşaatına en kısa sürede başlanılacağını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyacak Şuşa Sanat Okulunun inşaatına en kısa sürede başlanılacağını açıkladı.

Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının girişimiyle Şuşa'da Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyan bir sanat okulunun inşa edilmesi planının Azerbaycan tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabulünde "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye'den hediye olarak önerilen okulun temelinin atılması öngörülüyor" şeklindeki ifadelerini hatırlatan Hacıyev, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa şehrinin özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma müzakereleri yapılması önerildi.

Bu hayırsever girişimin kabul görülmemesi hiçbir şekilde müzakere konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam rapor edilmemesinin anlaşılmazlığa neden olduğu göz ardı edilemez. Teknik ve mimari sorunların karşılıklı anlayışla çalışma grupları düzeyinde çözülerek Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyan Şuşa Sanat Okulunun inşaatına en kısa sürede başlanacağından eminiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan Şuşa'da yapmayı planladıkları okulla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Burak Sergen Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den Ülkü Ocakları'nın Şuşa'da yapmayı planladığı okulla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 00:38:21. #1.13#

title