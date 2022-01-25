Ayvalık'ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli'ye gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca fark edilen ve Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Son derece bitkin oldukları öğrenilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekiplerince yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

10 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title