Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa çıktı

Aytemiz Alanyaspor, ligin 6'ncı haftasında 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynayacağı Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa sunuldu.

Aytemiz Alanyaspor, ligin 6'ncı haftasında 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynayacağı Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa sunuldu. Biletler, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, passolig internet sitesi ve Passo mobil uygulaması, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig Ofis Gişeleri, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi'nden alınabilecek.

Maç günü Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacak. Bilet satışlarında HES kodu kontrolü yapılacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm seyirciler, maske takmak zorunda olacak. Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek.Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan 2 doz aşı olmak, son aşı tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren ya da Covid-19 geçirmiş ve aşı olmamış kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon sürelerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecekler. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar ise stadyumlara alınmayacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Bergen Eser Yenenler Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:04:37. #1.11#