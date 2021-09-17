Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa çıktı

Aytemiz Alanyaspor, ligin 6'ncı haftasında 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynayacağı Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa sunuldu. Biletler, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, passolig internet sitesi ve Passo mobil uygulaması, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig Ofis Gişeleri, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi'nden alınabilecek.

Maç günü Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacak. Bilet satışlarında HES kodu kontrolü yapılacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm seyirciler, maske takmak zorunda olacak. Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek.Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan 2 doz aşı olmak, son aşı tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren ya da Covid-19 geçirmiş ve aşı olmamış kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon sürelerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecekler. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar ise stadyumlara alınmayacak. - ANTALYA

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