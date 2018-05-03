Aykut Kocaman Derbiyi Bekliyor: Sahaya Çıkmazlarsa Finali Kutlayacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Beşiktaş sahaya çıkmazsa sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız." dedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş maçına her yönüyle hazır.
Habertürk'ün haberine göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası, TFF'nin aldığı, "Karşılaşma kaldığı yerden seyircisiz oynanacak" kararının ardından Beşiktaş yönetiminin yaptığı, "Sahaya çıkmayacağız" açıklamasının hayata geçmeyeceği görüşünü savunmaya devam ediyor. Kocaman bunun için de maç oynanacakmış gibi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oyuncularını motive ederken kurmaylarıyla da teknik analizlerin yanı sıra bir durum değerlendirmesi de yaptı.
"HİÇBİR ŞEY BİZİ İLGİLENDİRMEYECEK"
Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası maçla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, "Ben hala maça çıkacaklarını düşünüyorum. Sahaya çıkıp bekleyeceğiz. Biz her zaman sahada kaldık. Çıkarlarsa kalan 30 dakikada istediğimiz skoru alıp finale gideceğiz. Çıkmazlarsa da sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız. Geri kalan hiçbir şey bizi ilgilendirmeyecek" ifadesini kullandı.
TARAFTARLAR TOPLANIYOR
TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde verdiği karar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sarı-lacivertliler sosyal medya aracılığıyla organize oldular ve bugün 20.30'da Ülker Stadı'nın etrafında toplanacaklar. Taraftarlar buradan takıma destek verecekler.
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Beşiktaş ta birazcık gurur varsa çıkarlar sahaya tam kadro bu fenevi ağlata ağlata yenerler . . ki bunu yapabilecek kalitede bir takımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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aykut yine 4 ayağının üstüne düştün bedavadan finale çıktın :D Alışmışsın fastfood aCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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finalde akhisar kupayı alır ayku efendi fazla sevinme , senin final beceriksizliğini herkes bilir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BURSA NIN ŞAMPİYON OLDUĞU SENEDE KUTLAMIŞTINIZ CANIM HAHAHAHAHAHAHAHACevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bir insan bu kadarmı şuursuz olur. unutmasınki eğer Beşiktaş çıkarsa 10 kişiylede onları elerCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır