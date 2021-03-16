Aykut Kocaman'dan 6 değişiklik

Medipol Başaşkşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş mücadelesinin 11'inden 6 değişiklik yaparak Türkiye Kupası'nda siyah-beyazlıların karşısına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Ligde kötü günler geçiren turuncu-lacivertliler, bu sene tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada siyah-beyazlıları saf dışı bırakarak finale yükselmek ve sonunda da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

Başakşehir, ligde geçtiğimiz hafta da sahasında Kartal ile karşılaşmış, rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, söz konusu müsabakanın 11'inden 6 değişiklik yaparak kupa maçına çıktı.

Kocaman, kalede Volkan Babacan'ın yerine Mert Günok'a yer verirken, savunmada Rafael - Ömer Ali, orta sahada Mehmet Topal - Ndayishimiye, Visca - Aleksic, Tolga Ciğerci - Giuliano ve Crivelli - Demba Ba değişikliklerine gitti.

Başakşehir'in, Beşiktaş karşılaşması 11'i şöyle:

"Mert - Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali - Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Edin Visca - Demba Ba" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı