Ayhan Sicimoğlu, Tarsus Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret etti
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Ayhan Sicimoğlu, Tarsus Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret etti

08.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:02
Ayhan Sicimoğlu, Tarsus Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üretici ve tüketicilerin aracısız şekilde buluştuğu "Yeryüzü Pazarı"nın konuğu müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üretici ve tüketicilerin aracısız şekilde buluştuğu "Yeryüzü Pazarı"nın konuğu müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu oldu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası, Tarsus Ticaret Borsası işbirliğiyle kısa süre önce açtıkları ve 15 günde bir kurulan pazara gelen Sicimoğlu'na teşekkür etti.

Tarsus'un ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Bozdoğan, ilçede kültürel ve ekonomik kalkınmaya yönelik çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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