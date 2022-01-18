Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı - Haberler
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Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da Anadolu Yakasında etkili olan kar yağışı Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Anadolu Yakasında etkili olan kar yağışı Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi. Aydos tepesine kısa süreliğine klapa lapa kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Maltepe, Kartal, Pendik ve çevre ilçelerde yağan kar, Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi. Aydos tepesine kısa süreliğine lapa lapa kar yağdı.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat/İHA)

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

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Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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