Aydın Ticaret Borsası
21.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:48
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|16,00
|35,00
|Salamuralık zeytin (Yeşil)
|4,27
|7,40
|Sıra mısır
|1,46
|1,63
|St1 mahlıç
|10,40
|12,00
|Sızma zeytinyağı, dökme
|16,00
|18,40
|Naturel ham zeytinyağı, dökme
|12,30
|12,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
Haber Yorumları
500