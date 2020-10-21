Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

21.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:48
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 16,00 35,00
Salamuralık zeytin (Yeşil) 4,27 7,40
Sıra mısır 1,46 1,63
St1 mahlıç 10,40 12,00
Sızma zeytinyağı, dökme 16,00 18,40
Naturel ham zeytinyağı, dökme 12,30 12,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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