Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'da şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine kent girişinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği Gece'nin de katıldığı aramada yolculardan A.P'nin çantasında 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda A.P. ile yanındaki Ü.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Aydın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title