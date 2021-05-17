Aydın'da trafik kazası
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Aydın'da trafik kazası

Aydın'da trafik kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yavaşlayan aracı fark etmeyen sürücü, önündeki araca çarptı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yavaşlayan aracı fark etmeyen sürücü, önündeki araca çarptı.

Kaza, Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde saat 16: 30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın - Denizli istikametinde seyreden 07 COM 56 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki aracın yavaşlaması sonucu duramayarak 07 JS 216 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında araçlarda ağır maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle güvenlik önlemlerinin alındığı ve tek şeride düşürülen yolda kısa süreli yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araçların çekilmesinden sonra trafik normal seyrine döndü. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası
Aydın'da trafik kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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