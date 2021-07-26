Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı
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Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı

Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da 9 günlük Kurban Bayramı sonrasında vatandaşlar haftanın ilk iş gününde şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Aydın'da 9 günlük Kurban Bayramı sonrasında vatandaşlar haftanın ilk iş gününde şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşlar haftanın ilk iş gününde cadde ve sokaklara akın etti. Kentin en işlek yerleri olan Atatürk Kent Meydanı, Yağcılariçi Çarşısı ve Adnan Menderes Bulvarı vatandaşların hafta başında yine yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu yerler oldu. Bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Artan hava sıcaklığı nedeniyle de zor anlar yaşayan vatandaşlar bankadaki işlemlerini halletmek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için gölge alanlara yönelirken, soğuk yiyecek ve içeceklerle kendilerini serinletmeye çalıştı. Bayram arifesi kalabalığını aratmayan cadde ve sokaklar esnafların yüzünü güldürürken, vatandaşların kalabalık nedeniyle Korona virüs kurallarına bir kat daha fazla dikkat ettiği görüldü. - AYDIN

Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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