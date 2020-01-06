Aydın'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
06.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:02
Aydın'ın Köşk ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Köşk'te belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu A.M. gözaltına alındı.
Şüphelinin yaklaşık 6 ay önce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA