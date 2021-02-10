Aydın'da bir işletme, "askıda pide" kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine pide dağıtıyor
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Aydın'da bir işletme, "askıda pide" kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine pide dağıtıyor

10.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:59
Aydın'da bir işletme,

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir işletme sahibi, "Mutluluk Harekatı" ismini verdiği "askıda pide" kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi ailelere, pide ulaştırıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir işletme sahibi, "Mutluluk Harekatı" ismini verdiği "askıda pide" kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi ailelere, pide ulaştırıyor.

Güzelhisar Mahallesi'nde pide fırını işleten Arif Kocagöz (46), AA muhabirine, kampanyayı 3 ay önce başlattığını söyledi.

Kampanyaya hayırseverlerin de destek verdiğini aktaran Kocagöz, mahalle muhtarları aracılığıyla tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine, "kıymalı", "kuşbaşı" ve "peynirli" olarak yapılan pideleri ulaştırdıklarını ve güzel bir öğün geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.

"Mutluluk Harekatı" diye isimlendirdiği kampanyanın daha çok kişiye ulaşmasını istediğini belirten Kocagöz, "Günde 30 aileye ulaşıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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