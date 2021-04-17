Aydın'da 84 yaşındaki kişi tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaraladı
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Aydın'da 84 yaşındaki kişi tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaraladı

Aydın'da 84 yaşındaki kişi tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaraladı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde arsa meselesi nedeniyle tartıştığı 84 yaşındaki kayınpederi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde arsa meselesi nedeniyle tartıştığı 84 yaşındaki kayınpederi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

Yeni Mahalle Bahçıvan Caddesi'nde B.K. ile gelini F.K. (58) arasında arsa anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sırasında B.K, gelini F.K'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Başından yaralanan F.K. sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kayınpeder B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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