Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

27.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:42
Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 70 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Didim açıklarında devriye görevi sırasında bir lastik botu durdurdu.

Botta aralarında çocukların da bulunduğu 34 Somali, 18 Suriye, 9 Filistin, 9 Kuveyt uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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