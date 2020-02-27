Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında devriye görevi sırasında bir lastik botu durdurdu.
Botta aralarında çocukların da bulunduğu 34 Somali, 18 Suriye, 9 Filistin, 9 Kuveyt uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA