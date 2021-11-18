AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM ÇALIŞMALARIYLA HAYATA DOKUNUYOR

Yatirimlarini vatandaslarin yasam konforunu arttirmak için planli bir sekilde hayata geçiren Aydin Büyüksehir Belediyesi, hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile hizli ve etkin çalismalarini sürdürüyor. Kent genelindeki yol yapim çalismalari kapsaminda sicak asfalt çalismalarini sürdüren Fen Isleri Dairesi Yol Yapim ve Bakim Subesi ekipleri, yogun mesaisine birçok noktada devam ediyor.

Çalismalar hizla ilerliyor

Trafik akisini hizlandiran ve üretim yollarini yenileyen Yol Yapim ve Bakim Subesi ekipleri; Sultanhisar'in Atça Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde sicak asfalt çalismasi sona erdi ve son olarak yol isaretlemeleri yapilacak. Çine'nin Akçaova Mahallesi'nde ise asfalt yenileme islemlerinin ilk etabini tamamladi. ASKI ekiplerinin altyapi çalismalarinin ardindan Akçaova asfalt çalismasi tüm hiziyla devam edecek.

Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde hummali bir çalisma içerisinde olan Fen Isleri ekipleri; es zamanli olarak Havva Sahin, Tanir ve Köprüalti sokaklarinda parke söküm islemi ile yollarin temel malzeme serimlerini sürdürüyor. Bu sokaklarda süren kaldirim çalismalarin ardindan sicak asfalt kaplama asamasina geçilmesi planlaniyor.

Efeler'in Zeybek 5. Cadde ve Hoca Ahmet Yesevi caddeleri ile Çine'nin Kahraman ve Karakollar caddelerinde de çalismalar tüm hiziyla sürüyor. Fen Isleri ekipleri, sicak asfalt çalismasi öncesinde kazi ve reglaj, temel malzeme serimi ve kaldirim yapim süreçleri ardindan bu caddelerde sicak asfalt kaplamasi yapacak.

Didim'in caddelerine Büyüksehir eli degiyor

Yaz sezonu boyunca milyonlarca turist agirlayan Didim, kis aylari ile birlikte caddelerinde yenileme ve degisim sezonunu açmis oldu. Kamaci Caddesi'nin yolunu sicak asfalt yenileyen Büyüksehir Belediyesi ekipleri, ayni zamanda Kocamustafa ve Tütüncüler ve Çobankuyu caddeleri ile Inönü Bulvari'nda degisime imza atiyor. Bu çalismalarda büyük yol kat eden ekipler, sicak asfalt serim islemleri için çalismalarini sürdürüyor. Yüksek kapasiteli yagmur suyu kanallari insa ediliyor Yol yapim ve yenileme çalismalari ile birlikte, asiri yagislarda birikme olusan noktalarda altyapi çalismalari da gerçeklestiriliyor.

Fen Isleri ekipleri, Kusadasi'nin Davutlar Mahallesi'nde baslayip Güzelçamli Mahallesi'ne kadar uzanacak olan bir yagmur suyu desarji için altyapi çalismasi yapiyor. Insasi süren menfez, beton boru ve izgarali kanallari sonucunda yagmur sulari sorunsuz olarak denize desarj edilecek. Benzer bir diger çalisma ise Didim Akbük'te gerçeklestiriliyor. Trafik akisinin yogun oldugu 1001 Cadde üzerinde, Fen Isleri ekiplerinin birikme oldugunu tespit ettigi noktalarda, yagmur sulari izgarali kanallar ile toplanarak koruge borular ile denize desarj edilecek.

Hayata dokunan bu çalismalari planli ve hizli bir sekilde sonuçlandiran Fen Isleri ekiplerinin hizmetlerinden memnuniyet duyan vatandaslar, kalici yatirimlar haline dönüsen isler için Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

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