Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı

Aydem Enerji, "Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine 8 şirketiyle girmeyi başaran ilk firma oldu.

Aydem Enerji, "Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine 8 şirketiyle girmeyi başaran ilk firma oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle bir ilke imza attı.

İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine giren ilk firma oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, salgın sürecinde, şartlara hızla uyum sağlayan, şeffaflığa önem veren, çalışanını merkeze alan şirketlerin ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda, hem çalışanlarımızın hem de bağımsız kuruluşların değerlendirmeleriyle ülkemizde ilk defa 8 şirketimizle birlikte Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girmekten gurur duyuyoruz. Şubatta 11 grup şirketimizle Great Place to Work Sertifikası almayı başarmamızın ardından çatı şirketimiz Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Tümaş, Yatağan olmak üzere 8 şirketimizle elde ettiğimiz bu başarı bizlere gelecek için büyük bir motivasyon sağlıyor."

İslamoğlu, geçen yıl 600 yeni yeteneği gruplarına kazandırdıklarını ve mevcut kadrolarının tamamını koruduklarına dikkati çekerek, 2021'de de insan kaynaklarını yüzde 10 büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu