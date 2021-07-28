Ayçiçeği tarlaları agro turizmin merkezi oldu

Atıl arazileri tarıma kazandırmak için başlatılan çalışma sayesinde Karabük, hem tarımla hem de turizmle kalkınıyor.

Atıl arazileri tarıma kazandırmak için başlatılan çalışma sayesinde Karabük, hem tarımla hem de turizmle kalkınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının hibesiyle ekilen tohumlar "sarı gelin" olarak anılan ayçiçeklerine dönüştü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle turistik bir kent olan Karabük, ayçiçeği tarlalarıyla da agro turizmin cazibe merkezi oldu. "Sarı gelin"lerle fotoğraf çektirmek isteyenler bu tarlalara akın ediyor, Karabük agro turizme ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli kültür ve doğa turizmi merkezlerini bünyesinde barındıran Karabük, "mucize bitki" safran ve mor renkli lavantanın ardından "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları ile agro turizmde de adından söz ettirmeye başladı.

Eskipazar ilçesinde çiftçiler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının hibesiyle 350 dekar alanda oluşturulan "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları, ekonomiye katkısının yanı sıra profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

İlçede Keçeler ve İmanlar köylerinin eteklerinde ekilen ayçiçeklerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Gövdesindeki ve yapraklarındaki yeşil tonlarıyla da ilgi çeken ayçiçeği, gün doğumu ve batımında ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kültür ve doğal zenginliklere sahip Karabük'ün çok büyük tarımsal alanlara da sahip olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda bu tarımsal alanların değerlendirildiğini aktaran Gürel, "Eskipazar ilçemizde 350 dönüm alanda ayçiçeği bitkisi ekildi. Çiçek açmasıyla görsellik adına çok güzel görüntü ortaya çıktı. Bölgemizde zaten safran hasadı dönemlerinde çok güzel görüntüler var. Buraya vatandaşlarımız geliyor ve hasadına katılıyor. Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından lavanta tarlaları oluşturuldu. Turizm maksatlı kullanılmakta. Turizmi böyle yavaş yavaş çeşitlendiriyoruz. " şeklinde konuştu.

Ayçiçeğinin de çok güzel görüntü verdiğini dile getiren Gürel, şöyle devam etti: "Hem ekonomiye katkı hem de turizm maksatlı kullanılacak bir çalışma devreye girdi. Safranbolu, Türkiye ve dünyada belirli yere oturan, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde olan, dünyada sayılı, bütüncül olarak korunabilen kentlerden birisi. Doğa turizmini devreye sokmaya çalışıyoruz, Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ören yeri olarak devreye sokacağız. Bunlar bütünlük arz ediyor ama turizm çeşitlerinin tamamını devreye sokmak için uğraşmak ve birbirleriyle entegre olmasını sağlamak lazım. "

Gürel, her gelen turistin ilgi alanının farklı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Birisi kültür turizmine meyillidir, birisi doğa ve doğa sporları turizmine meyillidir. Bölgemize gelecek misafir sayısını artırmak, burada kalış süresini uzatabilmek, bu da başka bir uğraş alanı. Turizmin bütün çeşitlerini devreye sokup misafirlerimize sunmak istiyoruz. Hoşa giden bir görsellik, her zaman dikkat çekicidir. Bu, ayçiçeği tarlası, safran tarlası, başka bitkilerin görselliği olabilir. Bunlar, fotoğraf çekmek için dikkat çekici, turizmi geliştirmek adına bölgemize renk katacak. " karabük eskipazar ayçiçeği agro turizm tarım ve orman

Kaynak: Habermetre