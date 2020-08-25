Ayçiçeği avans fiyatları Manyaslı üreticileri memnun etti Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin açıkladığı ayçiçeği avans fiyatları, Balıkesir'in Manyas ilçesinde ekim yapan üreticileri memnun etti.

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin açıkladığı ayçiçeği avans fiyatları, Balıkesir'in Manyas ilçesinde ekim yapan üreticileri memnun etti.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezi Edirne'de bulunan Birliğin son yıllarda yağ oranına göre ayçiçeğine fiyat verdiğini hatırlattı.

En düşük yağ oranı olarak belirlenen yüzde 40'lık ayçiçeğinin kilogramına 3,24 TL, yüzde 50'lik ayçiçeğine ise 3,726 TL ödeneceğinin açıklandığını belirten Kalpakçı, "Geçen yıl yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçeğinin alım avans fiyatı 2,5 liraydı, bu yıl yüzde 30 artış oldu. Ayrıca, her yüzde 1 yağ oranı için üreticilere yüzde 1,5'e tekabül eden yağ primi ödenecek." dedi.

Kalpakçı, Manyas'ta ayçiçeği alımlarının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ifade etti.

Bu yıl ayçiçeğinde verimin beklendiği gibi olmadığını dile getiren Kalpakçı, "Tane tutma zamanındaki aşırı sıcaklar, ayçiçeklerini kavurdu ve tane tutmasını olumsuz etkiledi. Bu yıl geçen yılki verimleri görmemiz mümkün değil. Ortalama dekar başına verim 150 kilogramı zor bulur. Fiyatlar gayet iyi, bir de bu fiyatlara devletin verdiği 40 kuruş desteklemeyi eklersek üretici alın terinin karşılığını alır." diye konuştu.

Kaynak: AA