Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan hayatı ve biyografisi! Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ayça Ayşin Turan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilenler. Ayça Ayşin Turan hayatı ve biyografisi. Ayça Ayşin Turan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ayça Ayşin Turan merak konusu oldu. İşte Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilen Ayça Ayşin Turan kimdir, Ayça Ayşin Turan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ekim 1992

kaç yaşında: 28yaşında

Ereli: Sinop

Boy: 1,67 m

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Günümüzde ise Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuzeyi canlandırmaktır.