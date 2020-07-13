Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle lokma dağıttılar HATAY'da AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararının ardından, Güvercinli Park'ta düzenlediği etkinlikte vatandaşlara lokma dağıttı.

HATAY'da AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararının ardından, Güvercinli Park'ta düzenlediği etkinlikte vatandaşlara lokma dağıttı.

Düzenlenen etkinliğe AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, İlçe Müftüsü Osman Şekerci, partililer ve vatandaşlar katıldı. AK Parti İskenderun İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen programla, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle Fetih ve Şükür Duası okundu. İl başkanı Mehmet Yeloğlu,"Peygamber efendimizin sözlerine mazhar olan İstanbul ve Fatih Sultan Mehmet'in kılıç hakkı Ayasofya'nın ibadete açılması sıradan değildir. Bağımsızlığımızın da sembolü olmuştur" dedi. İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Yıllardan beri Türk halkının Müslüman ümmetinin kalbinde bir uhde olarak kalan Ayasofya Cami'sinin müze statüsünün kaldırılmasından sonra bir lokma dağıtalım, bir hayır işleyelim ve tüm dünyaya birlik beraberlik mesajı verelim istedik" dedi.

MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt ise zincirlerin kırıldığını, Ayasofya ibadete açıldığını ve bunların devamı geleceğini kaydetti. Hazırlanan lokmalar dualar eşliğinde vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: DHA